Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından “Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele” kapsamında gözaltına alınan 4 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 9 Eylül günü saat 14.00 sıralarında Muş merkez Çukurbağ köyü mevkiinde Havaalanı yolu üzerinde durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada, 4 şüpheli şahıs ile birlikte 556.12 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı” denildi.