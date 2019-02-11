Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 41 gözaltı

Muş'ta uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 41 şahıs gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 6 kilo 720 gram toz esrar maddesi, 134 gram eroin, 113 gram matamfetamin, uyuşturucu madde tartımında kullanılan 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edilen bir miktar paranın ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan şok uygulamalar ve denetimler sırasında üzerlerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunarak gözaltına alınan 41 şahıstan 3'ü uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 38 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır” denildi.