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Muş'ta uyuşturucu operasyonu

Muş’ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 3 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Muş'ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 3 şahıs hakkında işlem başlatıldı.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş'ta uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, durdurulan bir araç içerisinde ve araç içindeki 3 kişinin üzerlerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada; bir şahsın üzerinden tek parça halinde 310,53 gram toz esrar maddesinin ele geçirildiği ve şahıs hakkında 'Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak' suçundan adli işlem başlatıldığı ifade edilen açıklamada, "Diğer iki şahsa ise 'Kullanmak İçin Uyuşturucu ya da Uyarıcı Madde Satın Almak, Bulundurmak veya Kabul Etmek' suçlarından adli işlem başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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