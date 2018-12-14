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Muş'ta uyuşturucu satıcılarına operasyon

Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satan şahıslara yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Çalışmalar sonucunda toplamda 148,32 gram metamfetamin ile 7,07 gram toz esrar maddesi ele geçirilirken, 9 kişi de gözaltına alındı. Şahıslardan 3'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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