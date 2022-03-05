İhlas Haber Ajansı

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Muş'ta uyuşturucu satıcısı 8 kişi tutuklandı

Muş’ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 8’i tutuklandı.

Muş'ta polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 8'i tutuklandı.


Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “Uyuşturucuyla mücadele” kapsamında 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 14 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 8'i “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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