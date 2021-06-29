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Muş'ta uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Muş’ta, jandarma ekipleri tarafından "Yasa Dışı Kenevir Ekimi ve Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı" ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muş'ta, jandarma ekipleri tarafından "Yasa Dışı Kenevir Ekimi ve Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı" ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Yasa Dışı Kenevir Ekimi ve Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı" ile mücadele kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde Bulanık ilçesinde icra edilen operasyonda; 1 keskin nişancı tüfeği, 4 keskin nişancı tüfek şarjörü, 99 keskin nişancı tüfek fişeği, 1 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 51 tabanca fişeği, 91 kök kenevir, 15 gram kubar esrar maddesinin ele geçirildiği kaydedildi.


Yakalanan 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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