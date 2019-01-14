Muş'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Muş'ta çetin geçen kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekipleri, karın etkili olduğu merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Yıldız Alparslan Tarım İşletmesindeki alanda yaşayan yaban hayvanları için yem bıraktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yağışın yoğun olduğu bölgelerde yem bulmakta zorlanan kanatlı yaban hayvanları için doğaya buğday bıraktıkları belirtildi. Hayvan popülasyonunun yoğun olduğu bölgeye yem bırakma çalışmalarının devam edeceği ifade edilen açıklamada, “Yaban hayatının devamlılığının sağlanması ve ekolojik dengenin tesisine yardımcı olunması maksadıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz ülke genelinde çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında, yaban hayvanlarının tabi yaşam ortamlarında kış şartlarının ağır geçmesi, bölgelerde beslenmesini ve korunmasını kolaylaştırarak ihtiyaçlarının sağlanmasına katkı sunmak maksadıyla her yıl olduğu gibi bu kış mevsiminde de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü olarak yemleme çalışması yapılmaktadır. 2019 yılı kış döneminde kar yağışının ve hayvan popülasyonun yoğun olduğu alanlara toplam 5 ton 600 kilogram yem bırakılacaktır” denildi.