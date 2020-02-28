Muş'ta yaban hayvanlarına yem desteği

Muş'ta ağır gerçek kış şartlarından dolayı yaban hayvanların aç kalmaması için doğaya yem bırakıldı denildi.

Muş Doğa Sporları Kulübü tarafından çetin geçen kış şartlarından dolayı doğaya yem bırakıldı. Muş Doğa Sporları Kulübü Başkanı Emre Ak, yaban hayatını en fazla avcıların koruduğunu ve koruması gerektiğini ifade etti. Çocukluğundan beri yaban hayvanları ile birlikte büyüdüklerini ifade eden Ak, "Keklik bizim coğrafyanın vazgeçilmez kuşudur. Hatta adına birçok türküler yapılmış. Anadolu'nun simgesi haline gelmiş bir kuşumuzdur. Yakın zamanda avlanma zamanı sona erdi. Artık sezon açılana dek avlanması yasak. Bizde bu süreden sonra avlanmayı bıraktık. Kış şartlarının ağır geçmesi itibariyle de yaban hayvanlarına yem ve yiyecek desteğinde bulunuyoruz. Artık avlamak değil izlemeyi ve fotoğraf çekmeyi tercih ediyoruz. Sürdürülebilirlik avcılığın temel koşulu da aslında korumaktan geçer. Bu sebeple avcı kardeşlerimizi doğada bulunan yaban hayvanlarına destek çıkmaya davet ediyorum. Avı en çok avcı korur. Bu vesileyle ilimizde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürümüz Ali Haydar Daşdemir nezdinde tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkürü bir borç bilirim. Kendileri yaban hayatının sürdürülebilirliği için imkanlar dahilinde ellerinden gelenleri yapmaktadır. Ayrıca bu yıl kaçak avcılıkla mücadele konusunda ciddi çalışmalar yaptılar. İl genelinde ciddi yemleme faaliyetinde bulunarak yaban hayatına katkı sağladılar. Yemleme faaliyetini dernek üyelerimiz Tarık Durmaz, Celil Korelioğlu ve Mestan Hisarkaya ile beraber gerçekleştirirken oğlum Hasan Ak'ta bizlere yardımcı oldu. Hepsine teşekkür ederim" dedi.