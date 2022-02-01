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Muş'ta yaban hayvanlarına yem desteği

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.


Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve sert geçen kış aylarında doğal yaşam alanlarında bulunan yabani canlıların hayatta kalabilmesi için yem bırakma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, jandarma personeli ile birlikte daha önce belirlenen alanlara, aç kalan yaban hayvanları için yem, bayat ekmek ve pazar artığı bırakıldı. Yoğun kış şartlarında yaban hayvanlarının beslenmelerine yardımcı olmak üzere yemleme çalışmaları kış boyunca aralıksız devam edecek.

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