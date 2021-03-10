Muş'ta yasadışı avlananlara ceza

Muş'un Bulanık ilçesinde yasa dışı yollarla avlandığı tespit edilen 2 kişiye 4 bin 110 TL idari yaptır TL idari ve tazminat cezası kesildi.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve bilinçsiz avcılığın önüne geçilmesi için alan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında yapılan av koruma denetimlerinde, Bulanık ilçesinde yasadışı avlanan 2 avcıya 4915 sayılı kanun gereği toplamda 4 bin 110 TL idari yaptırım para cezası uygulandı.