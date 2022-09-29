Muş'ta "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı

Muş'ta, trafikte yaya önceliği konusunda kurallara dikkat çekmek adına “yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu” sloganıyla yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde yaya geçitlerinde etkinlik düzenlendi. Programa katılan Vali Yardımcısı Mustafa Ayvat, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Ali Bayar sürücülere broşür dağıttı. Öğrencilerde "trafikte yayalar kırmızı çizgimizdir", "trafikte önceliğimiz yayalar olsun", "ilk geçiş hakkı yayanın", "öncelik hayatın, öncelik yayanın" ve "araçlar dursun yayalar geçsin" yazılı dövizler açarak, yaya önceliğine dikkat çekti. Jandarma ve polis ekipleri de sürücülere broşür dağıtarak, onları yaya önceliği konusunda bilgilendirdi.