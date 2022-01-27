Muş'ta yılın 5 ayı metrelerce karla mücadele edilirken, İstanbul'un 40 santimetrelik karı çileye döndü

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, Muş İl Özel İdaresi ekipleri fırtına ve tipinin etkili olduğu bölgelerde yıllardır 10 metrelik kar kütlelerine karşı mücadele veriyor.

İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 40 santimetreye ulaşan kar, hayatı adeta felç etti. Hayatın durma noktasına geldiği mega kentte birçok vatandaş araçlarını yol kenarına park ederek yürüyerek evlerine gitti.

Türkiye'nin en çok kar yağan illerinden Muş İl Özel İdaresi ekipleri, yılın yaklaşık 5 ayını karla mücadeleyle geçiriyor. Zorlu coğrafyada vatandaşların ulaşımını sorunsuz şekilde sağlamak için yer yer tipi ve fırtınanın da etkisiyle 10 metrelik kar kütlelerine karşı mücadele veren ekipler, gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. 2 bin rakım üzerindeki sarp dağlarda çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını yürüten il özel idaresi ekipleri, 3 bin kilometrelik yol ağında 57 iş makinesi ve 90 personelle iş yükünü sırtlıyor.

11 köy ve 7 mezra yolu ulaşımının sağlandığı Bostankent grup köy yolunda zorlu çalışma yürüten il özel idaresi operatörü Necat Aslan, İstanbul'da 40 santimetrelik kar yağışının hayatı felç ettiğini belirterek, Muş İl Özel İdaresi olarak her yıl 3-4 metrelik kar kütleleriyle mücadele ettiklerini söyledi.

Yüksek kesimlerde fırtınanın da etkisiyle kar kalınlığının 5-6 metreyi bulduğu yerlerde görüş mesafesinin sıfıra düştüğünü belirten Aslan, “Ekip şeflerimizin öncülüğünde vatandaşımıza ulaşımı sağlıyoruz. Her ne kadar zorlansak da vatandaşlara hizmeti götürüyoruz. 4-5 metrelik kar kütlelerinin olduğu bazı noktalarda bazen 100 metrelik yeri 1 saatte ancak açabiliyoruz” dedi.