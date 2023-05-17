Muş'ta yılsonu sergisi

Gençlik Haftası nedeniyle Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren gençlik merkezinde yıl boyunca açılan kurslarda yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Gençlik merkezi bünyesinde açılan kurslara katılanlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası dolayısıyla sergi düzenledi. Açılan sergide öğrencilerin dönem boyunca evde ve çevrelerinde kullanılmayan atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırarak sanat eseri elde etti. Yaptıkları sanat eserlerini gençlik merkezinde sergileyerek misafirlerin beğenisine sunan 920 kursiyer, ev ekonomisine yaptıkları katkının yanında meslek edinmenin de heyecanını yaşıyor.

Açılan sergide gazetecilere açıklamada bulunan Gençlik Merkezleri Müdürü Murat Karataş, 920 öğrencinin kurslardan faydalandığını ifade ederek, “Gençlik Haftası çerçevesinde bugün açtığımız sergimizde bir yılın emeğini sergiledik. Sergimiz yaklaşık 6 gün misafirlerimizin ziyaretine açık olacak. Burada açılan kursumuz 920 öğrencimiz faydalandı. Yapılan çalışmalarda genelde ürün ve malzemeleri biz karşılıyoruz. Kursiyerlerimiz burada yaptıkları ürünleri ziyaretçilere ve arkadaşlarına hediye ediyorlar. Kursiyerlerimizin buradan aldıkları belgeler ile tekrar gençlik merkezlerimizde usta öğretici olabilirler” dedi.

Ahşap Boyama Kursu Usta Öğreticisi Sümeyra Dede ise atık malzemeleri geri dönüştürerek sanat elde ettiklerini ifade ederek, “Geri dönüşüm ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Öğrencilerimiz ile birlikte atılan ve kullanılmayan ürünleri geri dönüştürüyoruz. Burada eğitim alan öğrenciler ev ekonomisine katkı sağlamanın yanında meslek de öğreniyorlar. Çakıl taşları, fıstık kabuğu ve zeytin çekirdeği gibi atık malzemelerden süs eşyaları elde ediyoruz. Kursiyerlerimiz gençlik merkezi bünyesinde aldıkları kurslardan hem belge alıyorlar hem de ilerde kendi işletmelerini açabiliyorlar” şeklinde konuştu.