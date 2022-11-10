Mustafa Kemal Atatürk Varto'da anıldı

Muş'un Varto ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 84. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Sabah saatlerinde Mesleki Teknik Anadolu Lisesi önünde başlayan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü töreni, çelenk sunumu ve 2 dakikalık saygı duruşuyla başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hava muhalefeti nedeniyle programa Varto Kültür Merkezi konferans salonunda devam edildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiirler okunarak, oratoryo ve sinevizyon gösterisi yapıldı. Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona eren törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder, Cumhuriyet Başsavcısı Suna Bal Eşmeli, Garnizon Komutanı Asteğmen Fırat Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyüp Özkök, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne katıldı.