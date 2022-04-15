Muş'taki atıl araziler tarıma kazandırılıyor

Muş'ta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ‘Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi' projesi bünyesinde 350 çiftçiye yüzde 75 hibeyle 278 ton yazlık buğday dağıtımı yapıldı.

Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde çiftçilere buğday dağıtımı için tören düzenlendi. Yüzde 50'si Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 25'i il özel idaresi ve yüzde 25'i çiftçi tarafından karşılanan yazlık buğdaylar ile atıl durumdaki tarım arazilerinin yeniden tarıma kazandırılması hedefleniyor. Uydu yöntemiyle belirlenen 13 bin 900 dekar atıl alanda ekimi beklenen buğdaylardan hem kent ekonomisine hem de çiftçilere katkı sağlanması bekleniyor.

“13 bin 900 dönümlük araziyi tarıma kazandırmış olacağız”

Projeyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, atıl durumdaki tarım arazilerinin değerlendirilmesi için geliştirilen proje ile yazlık buğday dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Projenin 1 milyon 200 bin liraya mal olduğunu kaydeden Gün, “Şu anda 278 ton yazlık buğday tohumu dağıtıyoruz. Buğdaylardan 350 çiftçimiz faydalanacak. Burada özellikle atıl durumda olup uydu yöntemiyle tespit edilen arazilerde bu ekimler gerçekleştirilecektir. Merkez ve 5 ilçemizde bu dağıtımlarımız gerçekleştiriliyor. Bulanık ve Malazgirt ilçelerimizde 52'şer ton, Hasköy, Korkut ve Varto ilçelerimizde ise 26'şar ton olacak şekilde bir dağılım gerçekleştirildi. Bu dağılımla yaklaşık 13 bin 900 dönümlük alanda buğday ekimi gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu ekimle 350 üreticimiz destekten faydalanacaktır. İnşallah proje sayesinde 13 bin 900 dönümlük araziyi tarıma kazandırmış olacağız” dedi.

“Boş arazilerimiz kalmasın, hepsini değerlendirelim”

Yüzde 75 devlet desteği ile 350 çiftçiye 278 ton buğday dağıtımı yaptıklarını anlatan Gün, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Boş arazilerimiz kalmasın, hepsini değerlendirelim. Umarım hem ilimize hem de çiftçimiz ekonomisine katkı sağlamış oluruz. Bu projede Bitkisel Üretim Geliştirme Genel Müdürlüğümüzün yüzde 50 katkısı, il özel idaremizin yüzde 25 katkısı ve çiftçilerimizin de 25 katkısı bulunuyor. inşallah güzel bir bereket, güzel bir rekolte elde etmiş olacağız. Çiftçilerimize hayırlı olsun.”

Mescitli köyünde değerlendirmediği arazisi için 2 ton buğday aldığını belirten çiftçilerden Nedim Özen de, “Yüzde 75 hibeli, yüzde 25'i de çiftimiz tarafından karşılanan buğday tohumu aldık. İlk defa alıyorum. Devletimizin verdiği bu imkanla inşallah hepimize faydalı olur” ifadelerini kullandı.

“İyi ve güzel bir proje”

Aydıngün Köyü Muhtarı Aydın Çetinkaya ise 1 ton buğday aldığını ifade ederek, “Yaklaşık 50 dönümde ekim yapacağım. Buğdayın yüzde 75'i hibe destekli. İyi ve güzel bir proje. Kullanılmayan arazimiz vardı. Bu buğdayları arazimize ekip tarım arazimizi aktif duruma getireceğiz” diye konuştu.

Buğday dağıtım törenine, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü müdür yardımcıları, şube müdürleri, kooperatif başkanları, çiftçiler ve davetliler katıldı.