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Muş'taki çiçekçilerde “14 Şubat” yoğunluğu

Muş’ta ’14 Şubat Sevgililer Günü’ nedeniyle çiçekçilerde sipariş yoğunluğu yaşanıyor.

Muş'ta '14 Şubat Sevgililer Günü' nedeniyle çiçekçilerde sipariş yoğunluğu yaşanıyor.


Kentteki çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü telaşına düştü. Korona virüs nedeniyle kısıtlamaya uyan vatandaşlar, çiçek siparişlerini telefonla verdikleri için çiçekçilerde yoğunluk oluştu. Siparişlere yetişmeye çalışan çiçekçilerde en çok tercih edilen çiçekler ise gül, orkide, papatya oluyor.


Siparişlere yetişmek için yoğun mesai harcadıklarını ifade eden çiçekçilerden Serdar Subaşı, “Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl çiçek siparişlerini yoğun olarak telefonla alıyoruz. Şu anda yoğunluk yaşıyoruz ve siparişlere yetişmeye çalışıyoruz. En çok tercih edilen çiçeklerimiz gül, orkide ve papatya oluyor. Vatandaşlarımız evlerinden çıkmasınlar biz onların sağlığı için çiçeklerini adreslerine teslim ediyoruz” dedi.

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