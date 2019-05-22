Muş'taki mesire alanı ve parklar yaza hazır

400 bin metrekareyi aşkın yeşil alanı ile Muş halkının nefes alabileceği ortamlar oluşturan Muş Belediyesi, başlattığı kapsamlı çalışmalarla parkları yaz mevsimine hazır hale getiriyor. Uzun ve yoğun kar yağışlı geçen kış mevsiminin ardından havaların ısınması ile park ve mesire alanları üzerine çalışmalarını başlatan Muş Belediyesi, kent genelindeki tüm yeşil alanların bakımını yaparak hizmete sunuyor. Belediye, vatandaşların dinlenmek, eğlenmek ve güzel vakit geçirmek amacıyla ziyaret ettiği park ve yeşil alanlara yönelik çalışmalarını arttırdı. Şehir merkezindeki bütün parkları elden geçiren Muş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, spor aletlerinden çocuk oyun gruplarına, yürüyüş ve oturma birimlerinden park içi yollara kadar her türlü bakım ve yenileme çalışmalarını yapıyor.

11 ayın sultanı Ramazan ayı vesilesi ile gündüz sakin olan parklar, iftar sonrası adeta vatandaşların akınına uğruyor. Bazı kent sakinleri aileleri ile birlikte iftarlarını park ve yeşil alanlarda açarken, bazıları da iftardan sonra ziyaret ediyor. Yüzlerce vatandaş Lale Vadisi, Göletli Park ve Ahmedi Hani gibi kapasitesi büyük parklarda eğlenirken, bazı vatandaşlar da mahalle aralarında yapılan küçük parklarda sahura kadar vakit geçiriyor.

Muş halkının yaşam kalitesini arttıracak her türlü çalışmayı yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yeşil alanlarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Asya, “Muş Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi park ve yeşil alanların bakımı ve yenilenmesi hususunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Malum yılın yarısını çetin kış şartları ile geçiriyoruz. Havaların ısınması ile vatandaşlarımızın vakit geçirebilecekleri park ve mesire alanlarının bakımlarını yaptık. Kent genelindeki park ve yeşil alanlarımızı elden geçirdik. Amacımız, park ve yeşil alanları kullanan vatandaşlarımızın temiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda günlerini geçirebilmelerini sağlamaktır. İftar ve sahur arasından insanlarımızın bu mekânlarda eğlendiğini görmek bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Muş'ta yaşamı güzelleştiren, vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıran hizmetlerimiz devam edecek. Vatandaşlarımızdan yeşil alanları korumaları noktasında destek istiyorum. Bu konuda birlik olursak, birlikte hareket edersek güzel vakit geçirdiğimiz alanların ömrü uzun olur” dedi.