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Muş'taki öğrenciler terör olaylarına karşı bilgilendiriliyor

Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yürütülen ‘Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF)’ kapsamında, öğrenciler terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı bilgilendiriliyor.

Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yürütülen ‘Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF)' kapsamında, öğrenciler terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı bilgilendiriliyor.


Muş'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polisler, 2019-2020 eğitim öğretim yılında kent merkezi ve ilçelerdeki lise ve dengi okullardaki öğrencilerin illegal oluşumlar tarafından yanlış yönlendirilmelerinin engellenmesi amacıyla çeşitli eğitimler veriliyor. Polisler tarafından yapılan bilgilendirmelerde; öğrencilerle iletişim kurarak terör örgütlerinin söz konusu faaliyetlerini önlemek, öğrencilerin ilk andan itibaren kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak, doğru bilgilendirme ve yönlendirme yapılarak illegal oluşumlar tarafından yanlış yönlendirilmesinin engellenmesi ve bu konularda bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirmeler yapıldı.


Bilgilendirmeler kapsamında Muş Anadolu Lisesi, Muş Selcan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, “Bir Eksiğiz 2019” projesi kapsamında öğrencilere hem bilgi verildi hem de polisler tarafından çeşitli hediyeler dağıtıldı. Eğitimlerin il ve ilçelerdeki okullarda da devam edeceği bildirildi.

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