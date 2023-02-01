Muş'taki okullarda istihdam edilecek işçiler kurayla belirlendi

Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda istihdam edilecek 265 personel için noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen okullarda temizlik ve çevre düzenlemesi gibi işlerde istihdam edilecek işçilerin belirlenmesi için Muş Spor Lisesi salonunda yapılan kura çekiminde ismi çıkan vatandaşlar sevinçlerini gizleyemedi.

Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde merkez ve köylerde görev alacak 265 için kura çekimi yapıldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Mehmet Özçelik, “2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde okullarımızda istihdam edilecek personellerin kura çekimleri yapıldı. Kura çekimleri noterimiz tarafından şeffaf bir şekilde yapıldı. 139 kişi merkeze bağlı köy okullarında, 126 kişi ise merkezdeki okullarda istihdam edilecek. Belirlenen bu 265 vatandaşımızı ilimizdeki okullarda ihtiyacı öncelikli olarak dağılımları yapılacak. Görev dağılımlarının ardından 6 Şubat tarihi itibariyle görevlerinin başında olacaklar. 265 personel ile okullarımızda öğrencilerimiz daha temiz ve hijyenik ortamlarda eğitimlerini alacaklardır” dedi.

Kura çekimine Vali Yardımcısı Berker Çırak, Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Özçelik, Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Arslan ve TYP'ye başvuru yapan vatandaşlar katıldı.