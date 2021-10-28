Muş'taki silah kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama

Muş merkez ve Bulanık ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'isi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 11-26 Ekim'de silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendiği kaydedildi. Adreslerde yapılan aramalarda, el bombası, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 14 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 bin 967 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 8 tabanca, 8 tabanca şarjörü, 237 tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 36 av tüfeği kartuşu ve el dürbününün ele geçirildiği ifade edildi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 4'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.