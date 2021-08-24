Muş'tan Almanya'ya eğitim için giden öğretmenler yurda geri döndü

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Türkiye Ulusal Ajansına sunulan "Okuldan Vazgeçme! Geleceğine Şekil Ver!" AB destekli Erasmus+ projesi kapsamında Almanya'da eğitimlerini tamamlayan 10 öğretmen yurda geri döndü.

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 2019 yılında Türkiye Ulusal Ajansınca 20 bin 540 Avro hibe desteği ile kabul edilen "Okuldan Vazgeçme! Geleceğine Şekil Ver!” AB destekli Erasmus+ projesinin Avrupa hareketlilik faaliyetleri kapsamında Almanya'ya gönderilen 10 öğretmen ve idareci eğitimlerini tamamladı. Projeyle ilgili bilgi veren Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erhan Subaşı, öğretmen ve idarecilerin 06-12 Temmuz 2021 tarihlerinde Almanya'da Bildungs Centum Nies kurumunda öğrenci devamsızlığının azaltılması ve okulu erken terkin önlenmesi konusunda 7 günlük eğitim aldıklarını belirterek, “Okulu erken terk etmede ailenin rolü, aileyi eğitime daha fazla dahil etmenin önemi, rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetlerinde etkili yöntemler, erken terkin önlenmesinde idare-öğretmen-rehberlik servisi işbirliğinin önemi, risk altındaki öğrencilerle iletişim kurma yöntemleri, psikolojik destek sağlama ve yönlendirmenin önemi, öğrencileri motive etme yöntemleri gibi bir çok konuda profesyonel destek alma fırsatı buldular. Yurt dışı eğitim faaliyetleriyle öğretmenlerimizin devamsızlığın ve erken okul terkinin azaltılması için Avrupa eğitim sisteminde uygulanan başarılı örnekleri yerinde görme fırsatı bulmaları ve aldıkları eğitimlerle yenilikçi yöntemler öğrenerek mesleki anlamda daha donanımlı hale gelmeleri sağlanmıştır. Tüm katılımcı öğretmen ve idarecilerimize ev sahibi kurum tarafından katılım sertifikası ve Europass Hareketlilik Belgesi verilerek eğitimleri ulusal ve uluslararası düzeyde tanınır hale getirilmiştir. Katılımcılar, Avrupa'da edindikleri kazanım ve tecrübeleri hem kendileri kurumumuzda uygulayacak hem de meslektaşlarıyla ve çevre ile paylaşarak okullarımızda öğrencilerin devamsızlık ve erken terk sorunlarının önlenmesinde daha etkin yöntemler uygulanabilecektir” ifadelerini kullandı.