Muş'tan batı illerine kurbanlık sevkiyatı sürüyor

Muş'ta binlerce büyük ve küçükbaş hayvan, Kurban Bayramı için batı illerine doğru yolla çıkarıldı.

Muş'ta bir yıl boyunca özenle beslenen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, bayrama sayılı günler kala tır ve kamyonlara yüklenerek büyükşehirlere gönderilmeye başlandı. Bin bir zorlukla bakımı yapılan ve çocuk gibi büyütülen kurbanlıklar, kurban pazarındaki yerini almak için yola çıkarıldı. Muş'ta geçtiğimiz yılda kurbanlık olarak 12 bin büyükbaş ve 35 bin küçükbaş hayvan batı illerini sevk edilirken, bu yıl fiyatların yüksek olmasından dolayı sayının düşeceği tahmin ediliyor. 1 ton ağırlığında olan büyükbaş hayvanların fiyatı 140 bin TL olarak belirlenirken, küçükbaşlarda da canlı 100 kilogram gelen bir koç ise ortalama 10 bin TL'den alıcı buluyor.

Yaklaşık bir yıldır kurbanlıklarına özenle baktıklarını söyleyen çiftçilerden Gıyasettin Taşçı, kurbanlık fiyatlarının 80 bin ile 100 bin arasında değiştiğini ifade ederek, “Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte bizlerde kurbanlıklarımızı yükledik. 1 yıldır kurbanlıklarımızı özenle besliyoruz. Şu an kurbanlıklarımızı yükledik. Allah nasip ederse batı illerine göndereceğiz. Fiyatlar hayvanlarımızın kilosuna göre değişiyor. Hayvanların ağırlıklarına göre fiyatlarımız 80 bin ile 100 bin arasında seyrediyor” dedi.

Büyük emekler vererek hayvanlarını kurban için hazırladıklarını ifade eden besicilerden Ahmet Taşçı ise “Arabamızı getirdik. Kurbanlarımızı yükleyerek batı illerine götüreceğiz. 1 yıl boyunca hayvanlarımızı içeride besliyoruz. Büyük emekler vererek hayvanlarımızı bugünlere kavuşturduk Allah nasip ederse yerimize varıp satışlarımıza başlayacağız. 1 ton gelen bir dana ortalama 140 bin TL'den satılıyorken, 750 kilogram gelen bir dana ise 80 bin TL'den alıcı buluyor” şeklinde konuştu.