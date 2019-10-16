MUŞTİ'de son hazılıklar yapılıyor

23 bin metrekare alan üzerine inşa edilerek Muş'a kazandırılan ve geçtiğimiz günlerde işyerleri ihale edilen Şehirlerarası Otobüs Terminalinin açılış öncesi son hazırlıkları yapılıyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, terminalin bağlantı yoluna yapılan asfalt çalışmasını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Başkan Asya, açılış öncesi çalışmaların hızlandırılmasını istedi. Modern bir terminal binasını Muş halkının hizmetine sunmak için uzun uğraşlar verdiklerini aktaran Başkan Feyat Asya, vaat edilen bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Yaklaşık 23 bin metrekare alan üzerine yapılan terminalin 8 bin metrekaresinin ana hizmet binası olarak kullanılacağını söyleyen Başkan Asya, 16 adet bilet satış acentesinin bulunduğu yeni terminal projesinde kargo, PTT, internet merkezi, emanet, fastfood, kafeterya, büfe, makine ikmal binası olacağını belirtti. Başkan Asya, vatandaşların ve işletmecilerin tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı terminalin önümüzdeki günlerde hizmete açılacağını sözlerine ekledi. Başkan Asya, “Geçtiğimiz günlerde terminalimizdeki işyerlerini ihale usulü ile kiraya verdik. Esnaflarımızın sözleşme süreci devam ediyor. Anahtarları teslim edilecek esnaflarımız projede belirtildiği gibi tefrişatlarını yaparak mevcut otogardan taşınmalarını yapacaklar. Belediye olarak bizler de küçük çaplı eksiklikleri yapıyoruz. Bugün de terminalimizin Muş-Bingöl karayolu ile bağlantılı olan yolun asfaltını dökerek kaldırımlarını yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede tesisimizi son hali ile halkımızın hizmetine sunmuş olacağız” dedi.