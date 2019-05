Muş'un düşman işgalinden kurtarılışının 102. yılı

Muş'un düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıldönümü törenlerle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşuna müteakiben İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Muş Öğretmenevinde yapılan programda konuşan Vali Vekili Alper Çifçi, itilaf devletlerinin vatanımızın her köşesini işgal etme girişiminin 1. Dünya Savaşı'yla en üst noktaya ulaştığını söyledi. Ülkemizin her köşesinde elde bulunan kaynakların azlığı ve yoksulluklarına rağmen yiğitçe mücadele verildiğini ifade eden Çifçi, “Her bölgemizde ayrı bir destan her karış toprağımızda ayrı bir acı yaşanmıştır. Memleketimizde Kurtuluş Savaşı sırasında işgal edilmiş ve Rusların geri çekilmelerinin ardından Ermenilerin ağır katliamlarına maruz kalmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bağımsızlıktan ödün vermek yerine canını vermeyi onur sayan atalarımızın verdikleri büyük mücadele sayesinde 30 Nisan 1917'de ilimiz düşman işgalinden kurtulmuştur” diye konuştu.

Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt da, “Kadim bir kültürün mirasçılarıyız. Bizden öncekilere ev sahipliği yapmış bu coğrafya ve bu topraklar, bizden öncekileri misafir ettiği gibi bizleri de misafir edecektir” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu. Törene; Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.