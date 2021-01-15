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Muş'un korona virüs risk haritası tamamen yeşile döndü

Sağlık Bakanlığının ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasında Muş’taki korona virüs haritası uygulanan kısıtlamalarla kırmızıdan tamamen yeşile döndü.

Sağlık Bakanlığının ‘Hayat Eve Sığar' uygulamasında Muş'taki korona virüs haritası uygulanan kısıtlamalarla kırmızıdan tamamen yeşile döndü.


Sağlık Bakanlığının korona virüs riskli bölgelerini gösteren haritasında hasta sayısı ve yayılımın neredeyse bitme noktasına geldiği dikkat çekti. Haritada, kentte kırmızı nokta sayısının tamamen yeşile döndüğü görülürken, uygulanan kısıtlama ve vatandaşların kurallara uyması korona virüs tablosunda yüzleri güldürdü.


Özellikle valilik kararıyla kentte kamuya açık alanlarda sigara kullanma yasağının getirilmesi ve filyasyon ekiplerinin özverili çalışmalarının olumlu etkisi haritaya yansıdı.

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