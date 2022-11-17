Muş'un yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu

Muş'un yüksek kesimlerinde kar yağışı, tipi ve sisli hava etkisini gösterdi.

Kentte bir hafta önce yüksek kesimlere yağmaya başlayan kar, sis ve tipiyle birlikte hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. 2 bin 500 rakımlı Kurtik Dağı bölgesi ve Çavuştepe mevkisinde etkili olan kar yağışı, soğuk havayı da beraberinde getirdi. Trafik yön levhalarının karla kaplandığı yüksek kesimde, bitkiler de kırağı tuttu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bölge genelinde havanın çok bulutlu, yarın gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu olması beklendiği belirtilerek, “Yağışların, yükseklerde zaman zaman kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi beklenmektedir” denildi.