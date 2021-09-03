MÜZSAN üyelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Türkiye Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) Muş İl Başkanı ve üyeleri, korona virüs tedbirleri kapsamında sağlanan destekler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Bulanık'taki federasyon binasında bir araya gelen MÜZSAN Muş İl Başkanı Selahattin Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zor zamanlarda sanata ve sanatçıya sahip çıktığını söyledi. MÜZSAN Muş İl Başkanı Selahattin Demir, hem Cumhurbaşkanına hem de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a sanat camiası adına teşekkür ederek, “Sanata ve sanatçıya korona virüs salgını döneminde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyoruz. Salgın dolayısıyla ülke genelinde kapanma olduğunda müzisyen ve sanatçı arkadaşlarımız çok etkilendi. Ama devletimiz bize yardım elini uzattı. Allah, devletimize zeval vermesin. Devletimiz bu zor dönemde yanımızda oldu ve MÜZSAN Federasyon Başkanımız Ahmet Onurlu'ya vermiş olduğu emeklerden dolayı ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz de sanatçı arkadaşlarımızla beraber emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.