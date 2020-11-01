Nesli tükenmekte olan su samuru Varto'da görüntülendi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Muş'un Varto ilçesi Özenç köyünde Alparslan 2 Barajı'na geziye giden vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Varto ilçesinden Özenç köyü mevkiindeki Alparslan 2 Barajı kenarına arkadaşlarıyla geziye giden Alper Akkaya isimli vatandaş, gördüğü su samurunu görüntüledi. Bir süre dolaşan ve yiyecek arayan su samuru daha sonra barajın sularına girerek gözden kayboldu.

Alper Akkaya, "Arkadaşlarımla gezi yapmak üzere Varto ilçesinden Özenç köyü mevkiinde bulunan baraj gölü kenarında pikniğe gittik. Ancak bir ara suyun içinden bir canlının çıktığını gördüm. Yaklaşıp çekim yaptığımda bir su samuru olduğunu gördüm. Ben yaklaşık 45 yaşındayım, şimdiye kadar Varto ilçesinde su samuru görmemiştim. Yapılan baraj gölü ile birlikte artık su samurları da görünmeye başladığını gördüm. Türkiye'de çok az sayıda var oldukları bilinen ve belli bölgelerde yaşadıkları tahmin edilen su samurları şimdiye kadar pek görüntülenemiyordu" dedi.