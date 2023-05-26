Sezon sonu değerlendirmesi yapan 1984 Muşspor Başkanı Nevzat Kaya, “Türkiye yüzyılı vizyonu gibi Muşspor'un da bir vizyonu olacak” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Ligi'nde mücadele eden 1984 Muşspor Başkanı Nevzat Kaya, yaptığı sezon sonu değerlendirmesinde gelecek sezon yapılacak transferler, tesis ve stat zemini yenilenmeleri ile yeni bir Muşspor olacağını söyledi.

Sezona geç başlamalarına rağmen ligin ilk 7 haftasında namağlup olarak yollarına devam ettiklerini ifade eden Başkan Kaya, yaşanan sakatlıklar ve hakem hatalarının takımı olumsuz etkilediğini vurguladı. Konuşmasında taraftarın desteğine de değinen Kaya, “Sezon başında kısa sürede takımı maçlara hazırladıklarını ifade ederek, “Benim taraftardan hep istediğim bir şey var 1. dakikadan 90. dakikaya kadar takımlarını desteklesinler” dedi.

Sezon başında kısa bir kamp döneminin ardında lige başladıklarını ifade eden Kaya, ilk 7 maçlarını kazandıklarını belirterek, “Herkesin bildiği gibi 2022-2023 sezonunun başlamasına 10-15 gün kala takımı kurduk. Dolayısıyla rakiplerimiz kamplarını tamamlayıp şehirlerine dönmüşken biz daha yeni toplanıyorduk. Transferleri yeni yapıyorduk. Sezon başı hazırlıkları çok uzun bir maratondur ama biz çok kısa bir zaman diliminde takımı kurarak kısa bir kamp döneminin ardından şehrimize geldik. Bu süreçte ilk 7 maçımızda mağlup olmadan yolumuza çok iyi devam ettik” ifadelerini kullandı.

“Son maça kadar play-off'u zorladık”

Sezon içinde karşılaşmalarda başa baş mücadele ettiklerini ifade eden Kaya, son maça kadar play-off'u zorladıklarını söyleyerek, “Sonra devam eden süreçte 6 tane önemli futbolcumuz sakatlık yaşadı. Bunların 5 tanesinin çapraz bağları koptu. Bir tanesinin de dizi döndü. Dolayısıyla bu 6 futbolcumuzdan uzun süre yararlanamadık. Kötü gidişatın ardından hoca değişikliği yaptık. Devre arasında 13 yeni transfer gerçekleştirdik. Yeni gelen arkadaşlarımızın uyum süreci biraz zaman aldı. Biz son maça kadar play-off'u zorladık ama maalesef hakem hataları play-off oynayamamamızda çok etkili oldu. Buna rağmen 18 yıl sonra lige çıkan bir takımın mağlup olduğu karşılaşmaların hiç birinde rakiplerimiz bize çok üstünlük kuramadı. Her defasında başa baş mücadele ettik. Kaybettiğimiz maçların büyük çoğunluğu ya 1-0 ya 2-1 şeklinde sonuçlandı. Hiç birinde sahada ezilmedik. Kaybettiğimiz maçlarda da hakem hatalarının da çok etkili olduğunu söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

"Yeni sezonda yepyeni bir Muşspor olacak"

Planlamalarının dahilinde yapılacak olan transferlerle gelecek sezonun hem Muşspor'un hem de Trabzonspor'un yılı olacağını belirten Başkan Kaya, açıklamasının devamında, “Muşspor'a çok büyük bir tesis kazandırdığı için Sayın Muş Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz'e çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüze teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sezon hem tesisimiz hem de stadımızda zemin başta olmak üzere yapılacak olan yenilemeler ile yepyeni bir Muşspor olacak. Türkiye yüzyılı vizyonu gibi Muşspor'un da öyle bir vizyonu olacak. Gerçek Muşspor taraftarlarına şunu söylemek istiyorum. Ben buradayım, kesinlikle Muşspor'u bırakmıyorum. Gelecek sezonda hedefimiz şampiyonluk olacak. Benim taraftardan hep istediğim bir şey var 1. dakikadan 90. dakikaya kadar takımlarını desteklesinler. İyi günlerimiz olacak, kötü günlerimiz olacak. İyi maçlar oynayacağız, kötü maçlar oynayacağız ama biz sahada birlik olursak her zaman galip gelen taraf biz olacağız. Bu sezon hem Muşspor için hem de Trabzonspor için istenildiği gibi gitmedi. Ama planlamalarımız dahilinde yapılacak olan transferlerle gelecek sezonun hem Muşspor'un hem de Trabzonspor'un yılı olacağını söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.