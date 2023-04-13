İhlas Haber Ajansı

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Nisan ayında yağan kar hayatı olumsuz etkiledi

Muş’ta nisan ayının ortasında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, hazırlıksız yakalanan sürücüler ise yolda kaldı.

Muş'ta nisan ayının ortasında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, hazırlıksız yakalanan sürücüler ise yolda kaldı.


Varto-Erzurum kara yolunda nisan ayının ortasında etkili olan kar yağışı kısa sürede yolu ulaşıma kapadı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu bölgede kar yağışının durmasıyla trafik normale döndü.

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