Ocak ayında arpa ve buğday tarlaları yeşillendi

Türkiye'nin ekilebilen en büyük üçüncü alanına sahip ve her sene bu mevsimde karla kaplı olan Muş Ovası'nda ekimi yapılan arpa ve buğday tarlaları şimdiden çimlenmeye başladı.

3 milyon 570 bin dekar tarım arazisi ile Türkiye'nin üçüncü ekilebilir alanına sahip Muş Ovası'nda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ekili alanlarda incelemelerde bulundu. Kar yağışının olmadığı ovada yapılan incelemelerde buğday ve arpa çimlenmesinin mevsim şartlarına göre normal düzeyde olduğu tespit edildi. Meteorolojik kuraklığın hissedildiğini ancak tarımsal kuraklığın olmadığına değinen ekipler, ekilen güzlük buğday ve arpa tarlalarındaki çimlenmenin ve bitki kök bölgesindeki gelişimin yeterli düzeyde odlunu belirledi. Muş Ovası'nda ekimi tamamlanan ürünler için yorgan görevi gören kar tabakasının oluşması beklenirken, nisan ve mayıs aylarında yağacak yağmur ise buğday ve arpa gelişmesinde etkili olacak.

“Şu an için tarımsal kuraklık görülmemektedir”

Buğday ve arpa tarlalarında incelemelerde bulunan Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, Muş Ovası'nda yaşanan meteorolojik kuraklığın tarım alanlarını henüz etkilemediğini belirterek, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bölgesel olarak meteorolojik kuraklıktan bahsediliyor. Üç çeşit kuraklık var. Bunlar meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik kuraklıktır. Şu an aralık ve ocak ayı verilerine baktığımızda meteorolojik bir kuraklık ilimizde de görülmektedir. Bizim açımızdan önemli olan tarımsal kuraklıktır. Kasım ayında başlayıp şu ana kadar yapılan buğday ve arpa ekinlerimiz istenilen seviyededir. Hem kök yapısına baktığımızda hem de gelişimine baktığımızda bir sıkıntı görülmemektedir. Özellikle toprakta 3-4 santimetre derinlikte nem görülmektedir. Muş Ovası başta olmak üzere bütün ovalarda ekimlerin yüzde 90'ı tamamlanmış durumdadır. Bizim için önemli olan kar yağışının olmasıdır. Verim kaybının olmaması için nisan ve mayıs aylarında düşecek yağış miktarı bizim için önemlidir. Eğer bu yağmurlar gelirse Muş Ovası'nda verim kaybının çok az olacağına inanıyoruz. Şu an için tarımsal kuraklık görülmemektedir” dedi.