Oda başkanlarından esnaf ziyareti

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Esnaf Kredi Kooperatif Başkanı Yakup Kaya ile Şoförler Odası Başkanı Bahattin Taşkıran, esnafı ziyaret etti.

Bulanık Esnaf Kredi Kooperatif Başkanı Yakup Kaya ve Şoförler Odası Başkanı Bahattin Taşkıran, esnafı ziyaret ederek hükümettin verdiği destekleri anlattı. Başkan Kaya ve Taşkıran, gerek yolda karşılaştıkları vatandaşların gerekse ziyaret ettikleri esnafın taleplerini diledi. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Başkan Kaya, tüm esnafı ziyaret edip sorunlarının olup olmadığını sorduklarını belirterek, “Bir eksik varsa bunu orada bizzat görüyoruz. Ekip arkadaşlarımla sorunu belirleyip çözüm yolu buluyoruz. Görülüyor ki biz çok yerinde ve doğru müdahalelerle vatandaşların ve bölge esnafının beklentilerine karşılık verebilmişiz. Değişim sadece fiziksel bir değişimin ötesinde yaşamsal bir değişimi de beraberinde getirdi. Esnaf, ilçenin hareketli noktaları konumundadır. İnsanların yoğun bir şekilde zaman geçirdiği bu bölgede bulunan esnafımızda kendini yenileyerek mekansal gelişimden tutun da hizmet kalitesine kadar birçok konuda değişime gitmiş. İyi hizmet, kaliteli hizmet veren kalıcı olacak ve eminim ki bol kazanç elde edecek. Ziyaretlerimiz artarak devam edecek. Tüm esnaflarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.