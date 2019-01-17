Öğrencilere atkı ve bere dağıtımı

Muş'un Malazgirt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli öğretmenlerin trikotaj makinesinde kendi elleriyle ördüğü atkı ve bereleri öğrencilere dağıttı.

Malazgirt 1071 İlkokulunda öğrencilere atkı ve bere dağıtan Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, öğrencilerle sohbet ederek, hediye edilen atkı ve berelerle güzel bir kış geçirmelerini diledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Müdür Kaya, “Bugün burada Malazgirt Halk Eğitim Merkezimiz (HEM) hocalarının trikotaj makinelerinde kendi imkanlarıyla çocuklarımız kışın üşümesin diye ördükleri atkı ve bereleri dağıttık. Bu dağıtığımız atkı ve berelerle çocuklarımız çok çetin geçen kış aylarında daha güzel şartlar altında eğitim görsünler diye yapıyoruz. Aktı ve bereleri hazırlayan HEM Müdürümüz Fehim İpek ve öğretmenlerimize bu duyarlı davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Atkı ve bere dağıtımına Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Kılıç, HEM Müdürü Fehim İpek ve öğretmenler katıldı.