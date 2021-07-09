Öğretmenliği bırakıp kaz üretim çiftliği kurdu

Muş'ta bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra kendi kaz üretim çiftliğini kuran Fehmi İşer, yılda 8 bin kaz yavrusu elde ediyor.

Muş'ta, öğretmenlik mesleğini bırakıp kendi hayallerinin peşinden koşarak merkeze bağlı Yeşilyurt köyünde çiftlik kuran İşer, 150 anaç kazla üretime başladı. Her gün kazların bakımlarını özenle yapan İşer, onları bir yandan beslerken bir yandan da topladığı yumurtaları çeşitli işlemlerden geçirerek kuluçka makinesine bırakıyor. Şu anda binin üzerinde kaz yavrusu elde eden İşer, yılsonuna kadar bu sayıyı 8 bine yükseltmeyi amaçlıyor.

“Hedefim 5 ile 8 bin arasında yumurta elde etmek”

Daha önce bir süreliğine öğretmenlik yaptığını anlatan Fehmi İşer, “Kendi işimi kurmaya karar verdim. Buna beni süren süreç, kendi işimin patronu olayım ve aynı zamanda hem kendime hem insanlara faydalı olmak oldu. Ekonomik bazda bir yerlere gelmek istedim. Elimde şu anda Çin ve Linda kazları var. 150 anaç kazım var. Bu yılki hedefim 5 ile 8 bin arasında yumurta elde etmek ve şu anda bine yakın da civciv elde etmiş durumdayım. Civcivleri 25-30 TL arasında satıyorum. Piyasada civcivleri ucuza veren de var daha pahalıya veren de var. Muş'un doğası kaza çok uygun ama kaz yeme kültürü Muş'ta yok. Şu an Kars'ın adı var ama yetiştiricilik konusunda Muş, Kars'tan ileri seviyededir” dedi.