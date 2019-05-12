Okçular Vakfından 'Malazgirt' konulu toplantı

Okçular Vakfı tarafından Malazgirt Fethinin 948'inci yıldönümü nedeniyle İstanbul'da istişare toplantısı yapıldı.

Anadolu'nun fethinin 948'inci yılı etkinlikleri hazırlık çalışmaları kapsamında Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan'ın başkanlığında Okçular Vakfı Başkanı ve İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'ın katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi. Okçular Vakfı toplantı ve konferans salonunda düzenlenen istişare toplantısında, geçtiğimiz yıl coşku ile kutlanan 26 Ağustos Malazgirt Fethi'nin 947'ıncı yılı etkinliklerinde olduğu gibi bu yıl ki etkinliklerin de Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde Okçular Vakfı tarafından organize edeceği belirtildi.