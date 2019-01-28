Okul müdüründen örnek davranış

Muş'ta faaliyet gösteren Özel Muş Final Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Yusuf Kök, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Öğretmenler Anı Yarışması'nda kendisine verilen çeyrek altını, tıp fakültesini kazanan öğrencisine hediye etti.

Özel Muş Final Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Yusuf Kök, örnek bir davranışa imza attı. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Öğretmenler Anı Yarışması'nda kaleme almış olduğu anısı ile birinci olan Muş Final Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Yusuf Kök, Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çeyrek altınla ödüllendirilmişti. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde anlamlı bir ödül alan Kök, almış olduğu ödülü geçen yıl öğrencisi olan ve Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan gence hediye etti.