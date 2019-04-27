Okullararası futsal turnuvası sona erdi

Muş'un Malazgirt ilçesinde Okullararası Yıldızlar Futsal salon futbolu müsabakaları sona erdi. Müsabakalar sonucunda Şehit Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu birinci oldu.

Malazgirt Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan, yıldızlar futsal ilçe birinciliği müsabakaları sona erdi. Müsabakalar 15-26 Nisan tarihleri arasında Malazgirt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda yapıldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa ve madalyaları Kültür Müdürü ve Şehit Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu Okul Aile Başkanı Sevil Yaman Acaroğlu verdi. Turnuvaya katılan tüm öğrencileri ve emeği geçen öğretmenleri kutlayan Acaroğlu, "Turnuvayı düzenleyen Malazgirt Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkililerine çok teşekkür ediyorum. 15-26 Nisan tarihleri arasında başlayan ve çok heyecanlı karşılaşmalarla süren futsal müsabakaları centilmence bitti. Öncelikle desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamımız Emre Yalçın'a, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür eder, kupa ve madalya kazanan okullara başarılarının devamını dilerim" dedi.

Okullar Arası Yıldızlar Futsal müsabakalarında 1. Şehit Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu, 2. Fatih Ortaokulu ve 3. 1071 Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (1071 YİBO) oldu.