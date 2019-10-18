Ordu'dan Muş'a yardım eli

Ziraat Mühendisi Mestan Hisarkaya Orduda yüksek lisansını yaparken tanıştığı iş insanları ile irtibata geçti. Ordulu hayırsever iş insanları, Muş merkeze bağlı Mercimakkale ve Boyuncuk ilkokuluna 20 adet okul çantası ile beslenme çantası, kalemlik, kalem, kalemtraş, uçlu kalem, uç ve diğer kırtasiye malzemeleri gönderildi. Öğrencilerin kırtasiye malzemelerini karşılayıp küçük gönülleri fetheden Ordulu iş adamlarına okul müdürleri ile öğrencileri ailelerini sevindirirken iş adamları da yardımlarının doğrudan öğrencilere ulaştırmanın sevincini yaşadı.