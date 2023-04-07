Orgeneral Arif Çetin, adının verildiği trafik eğitim parkının açılışına katıldı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Muş'ta adı verilen ‘Orgeneral Arif Çetin Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın açılışına katıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Muş'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali İlker Gündüzöz ile birlikte Muş Valiliği tarafından tarihi Murat Köprüsü'ndeki Sultan Alparslan Parkı'na yapılan ‘Orgeneral Arif Çetin Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi. Burada jandarma ekipleri tarafından öğrenciler trafik ve yaya konusunda bilgilendirildi. Trafik eğitim uygulama aracının direksiyonuna geçen öğrenciler heyecanlı anlar yaşadı.

Beraberindeki heyetle parkta incelemelerde bulunan Gündüzöz, çocukların eğitim parkında arabalara binerek trafik ekipleri tarafından eğitim alacaklarını belirterek, “Çocuklarımız trafik eğitimi alsın diye İçişleri Bakanlığının bir programı dâhilinde 81 ilde Çocuk Trafik Eğitim Parkı oluşturulması arzu ediliyor. Muş'umuz da trafik eğitim parkına kavuştu. Çocuklar eğitim parkında arabalara binerek trafik ekipleri tarafından eğitim verilecek. Burası jandarma bölgesi. İnşallah tüm öğrenciler burada trafik eğitiminden geçmiş olacaklar. Valiliğimizin bir projesiydi ama her türlü desteği veren Jandarma Genel Komutanımıza ve Emniyet Genel Müdürümüze hususlarınızda Muş ve çocuklarımızın adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Programa İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, öğretmen ve öğrenciler katıldı.