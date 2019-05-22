Oruç tutan öğrenciler öğle saatinde kitap okuyor

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesindeki Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Ramazan ayı dolayısıyla oruçlarını tutarken boş geçen öğle yemeği saatinde ise kitap okuyor.

Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Adem Uslu ve okulun kütüphane kulübünün düzenlediği programda, öğrenciler bir taraftan oruçlarını tutarken, bir taraftan da öğle yemeği saatlerini kitap okuyarak değerlendiriyor. Öğrenciler, öğle yemeği saati olan 12.00 ile 13.00 arasında oruçlu oldukları için öğretmenleriyle birlikte açık havada kitap okuyor.

Kız Meslek Lisesi öğrencileri, Okul Müdürü Adem Uslu ve kütüphane kulübü öğretmelerine böyle faydalı bir etkinlik düzenledikleri için teşekkür etti. Öğrenciler, “Ramazan ayı dolayısıyla okulumuzdaki hemen herkes orucunu tutuyor. Orucunu tutamayanlar yemeklerini yemeğe giderken, oruçlu olanlar ise okulumuzun bahçesinde açık havada bir saat kitap okuyor. Bizler için çok faydalı bir etkinlik. Bu etkinlik sayesinde kitap okuma alışkanlığımız gelişiyor. Kitap okurken açlığımızı unutuyoruz, kendimizi kitapların büyüsüne bırakıyoruz. Bu faydalı etkinliği bizler için organize edenlere teşekkür ediyoruz” dedi.