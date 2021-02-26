(Özel) 650 bin koyun ve keçinin doğum sezonu devam ediyor

Muş'ta ocak ayından bu yana devam eden küçükbaş hayvan doğumlarıyla 650 bin anaç koyun ve keçiden yaklaşık 300 bin civarında kuzu elde edildi.

1 milyon 200 bin civarında küçükbaş hayvan varlığı bulunan Muş'ta, küçükbaş anaç hayvanların doğumları devam ediyor. 500 bin civarında yavru elde edilmesi beklenen 650 bin anaç koyun ve keçinin yüzde 50'sinin doğum gerçekti. Şu ana kadar yaklaşık 300 bin civarında kuzu elde edilen kentte, doğumların mart ayı sonuna kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

“Hayvan varlığımız 1 milyon 200 bin civarında”

Gerçekleşen doğumlar ve kuzu sayıları hakkında açıklamalarda bulunan Muş İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım, Muş'un Türkiye genelinde 1 milyon 200 bin civarında hayvan varlığı olduğunu söyledi. 650 bin hayvanın koyun ve keçi desteğinden faydalandığını kaydeden Salkım, “Bu 650 bin hayvandan ortalama yıllık 500 bin kuzu elde ediyoruz. Şu an 650 bin hayvan içerisinde yüzde 50 doğum gerçekleşmiştir ve 300 bin civarında kuzu elde ettik. Doğum oranları şu an beklediğimiz seviyede, hatta İnşallah daha iyi bir noktaya gelecektir” dedi.

“Hayvancılık sektörüne devletimiz iyi bir destek veriyor”

Bundan sonraki yıllarda hayvancılık sektörünün daha iyi bir noktaya geleceğini ifade eden Başkan Salkım, “Bunun sebebi ise devletimizin hayvancılığa vermiş olduğu desteklerdir. Özellikle küçükbaş hayvancılık sektörüne devletimiz sağ olsun iyi bir destek veriyor. Örneğin bir koyun keçi desteğine baktığımızda 650 bin hayvan desteği alıyoruz. Bu rakam neredeyse 20-22 milyona yakın bir para tutuyor. Yani ciddi bir rakamdır. Bunun yanında sürü büyütme projeleri var, SOYBİS var, halk elinde projeleri var. Devletimiz hayvancılık sektörüne gerçek anlamda sahip çıkmıştır, destek vermiştir. Bu desteklerden dolayı özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, birliğim ve üyelerim adına teşekkürümüzü iletiyorum. Devletimiz sağ olsun” diye konuştu.