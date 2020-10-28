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(Özel) Orköy evleri devlet desteğiyle ısınacak

Muş’ta Orman Genel Müdürlüğü tarafından “Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi” kapsamında orman köylerinde bulunan evlerin yüzde 80 devlet desteğiyle dış cephe izolasyonu yapılıyor.

Muş'ta Orman Genel Müdürlüğü tarafından “Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi” kapsamında orman köylerinde bulunan evlerin yüzde 80 devlet desteğiyle dış cephe izolasyonu yapılıyor.


Merkeze bağlı Donatım köyünde vatandaşlara ait 15 evin dış cephe ısı yalıtım sistemi, devlet desteğiyle tamamlandı. Kış mevsiminde sıcak, yaz mevsiminde ise serin tutabilme özelliğine sahip olan dış cephe izolasyonuyla vatandaşların mağduriyetleri gideriliyor.


Devlet desteğiyle evlerine izolasyon yapılan vatandaşlardan Ercan Kesici, binalarını inşa ettiklerini ve inşa aşamasında devlet tarafından ısı yalıtımı yardımı yapıldığını söyledi. Isı yalıtımının kışın sıcak, yazın ise serin tuttuğunu ifade eden Kesici, bu imkanları sunan devlet büyüklerine teşekkür etti.


Donatım Köyü Muhtarı Ahmet Şengül ise köylerinde yaklaşık 2 yıldır Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Orman Genel Müdürlüğü tarafından 15 hanenin yüzde 80'inin devlet desteğiyle vatandaşlara yardımda bulunulduğunu ve bu yardımlardan ötürü başta Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere bölge müdürlüğü, siyasi ve bürokratlara teşekkür ettiğini belirtti.

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