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Polis eşleri ve çocuklarından anlamlı klip

Muş Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan polislerin eşleri ve çocukları, polis ve vatandaşlara moral vermek amacıyla bir klip hazırladı.


Kamu düzeninin sağlanması ve her koşulda vatandaşın can ve mal güvenliğini tesis etmek amacıyla mesai mefhumu gözetmeyen polis memurları, bir yandan terörle mücadeleyi sürdürürken bir yandan da korona virüs tedbirleri kapsamında gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Muş Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarının eş ve çocukları, vatandaşların evlerinde kalması ve korona virüs tedbirlerine uyması için evlerinde çektikleri klip ile sosyal mesaj verdi.


Görevdeki anne ve babaları için klip çeken polis çocukları, “anneciğim ve babacığım; evdeyiz ve mutluyuz aklınız bizde kalmasın”, “biz evdeyiz, güvendeyiz, mutluyuz. Bizi merak etmeyin” mesajlarına yer verdi.


Konuyla ilgili olarak Muş Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise “Korona virüsüyle mücadelede farkındalık oluşturmak ve vatandaşlarımızın evde kalmalarına çağrıda bulunmak amacıyla Muş Valiliğinin talimatları doğrultusunda emniyet müdürlüğü personelinin eş ve çocuklarının katılımıyla bir klip hazırlandı” denildi

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