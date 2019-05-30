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Polislerden anaokulu öğrencilerine eğitim

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Malazgirt ilçesindeki Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerine seminer verdi.


Muş Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere tanımadıkları insanlarla konuşmamaları, okuldan tek başına ayrılmamaları, caddede oyun oynamamaları ve araçların ön koltuklarına oturmamaları konularında bilgiler verdiler. Çocuklarla sohbet eden polisler, görev alanlarıyla ilgili minik öğrencilerin merak ettiği soruları da yanıtladı.


Muş Emniyet Müdür Yardımcısı Toplum Destekli Şube Amiri Uğur İhsan Azap ve beraberindeki polisler, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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