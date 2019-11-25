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Polislerden KADES bilgilendirmesi

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme broşürü dağıtıldı.


Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında Bulanık ilçe merkezinde ve mahallelerde broşür dağıtan güvenlik güçleri, KADES konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Gökhan Tekçe, KADES'in aile içi ve kadına yönelik şiddet durumunda, cihaz konum bilgilerini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını ve sonrasında olay yerine en yakın ekibin sevk edilmesini sağlayan bir uygulama olduğunu anlattı.

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