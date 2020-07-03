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Polisten bilgilendirme çalışması

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğine bağlı kadın polisler tarafından çoğunluğu kadınlar olmak üzere vatandaşlara, aile içi şiddet konusunda uyarılar içeren broşür verildi. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği görevlileri, korona virüs tedbirleri kapsamında maske takıp sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde çarşı merkezinde esnafa, vatandaşlara, kurum ve kuruluşlar ile toplu taşıma araçlarında uygulama hakkında vatandaşları bilgilendirdi. KADES uygulaması hakkında da bilgiler veren polis ekipleri, uygulama ekranında bulunan "Acil Destek" butonuna dokunarak ihbarın gerçekleştirilebileceği, bunun üzerine en yakın ekibin kısa süre içerisinde olaya müdahale edeceğini vurguladı.

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