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Polisten kaçakçılara darbe

Muş’ta tarihi eser ve gümrük kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 4 şahıs yakalandı.

Muş'ta tarihi eser ve gümrük kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 4 şahıs yakalandı.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; gümrük kaçağı ve klonlanmış cep telefonu satan 2 şahıs ile Bizans dönemine ait olduğu düşünülen tarihi sikkeler bulunduran 2 şahsın yakalandığı kaydedildi. Açıklamada, “Şahıslarla ilgili yapılan aramalarda; 74 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 2 adet tarihi altın sikke ele geçirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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