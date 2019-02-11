Polisten kaçakçılara darbe

Muş'ta tarihi eser ve gümrük kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 4 şahıs yakalandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; gümrük kaçağı ve klonlanmış cep telefonu satan 2 şahıs ile Bizans dönemine ait olduğu düşünülen tarihi sikkeler bulunduran 2 şahsın yakalandığı kaydedildi. Açıklamada, “Şahıslarla ilgili yapılan aramalarda; 74 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 2 adet tarihi altın sikke ele geçirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.