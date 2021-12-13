Polisten ‘kış lastiği' denetimi

Muş Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında ‘kış lastiği' denetimi gerçekleştirildi.

Ülke genelinde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibariyle başladı. Muş'ta, kentin çeşitli noktalarında lastik denetimi yapan trafik timleri, araçları tek tek durdurarak lastik dişlerinin derinliklerini ölçtü. Sürücülere yağışlı ve soğuk havalarda dikkatli olmaları noktasında uyarı ve hatırlatmalarda da bulunan ekipler, kurallara uymayanlara ise cezai işlem uyguladı. Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek.