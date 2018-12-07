Polisten öğrencilere güvenlik eğitimi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ile Trafik Tescil Büro ekipleri tarafından öğrencilere güvenlik ve trafik eğitimi verildi.

Bulanık Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Amirliği ile Trafik Tescil Büro Amirliği tarafından Atatürk İlkokulunda eğitim gören öğrencilere; okul önlerinde yaşanabilecek asayiş olayları ve trafikte nasıl davranılması gerektiği konularında slayt eşliğinde eğitim verildi. Polis memuru Gökhan Tekçe, haftanın belirli günlerinde öğrencilere eğitim verdiklerini söyleyerek, çocuklara okul ve çevresindeki asayiş olayları, trafik, servise inip binerken neler yapmaları gerektiği ve yabancı kişilere karşı duyarlı olmalarıyla ilgili bilgi verdiklerini kaydetti.

Eğitim, öğrencilerin polis araçlarına bindirilmesiyle son buldu.