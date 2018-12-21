Polisten okul önlerinde asayiş uygulaması

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, çocukların suça sürüklenmesini önlemek, eğitim ve öğretimin güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürülebilmesi ve okul önlerinde çocuklara zarar verebilecek şahısların yakalanması amacıyla Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından “Okul Önü Genel Asayiş ve Trafik Denetleme” uygulaması yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Uygulamada 37 ekip ve 212 personelle birlikte 79 okul önü ve çevresi, 138 umuma açık iş yerinde yapılan denetimlerde, toplam 2 bin 471 şahıs ve 340 araç kontrol edilmiştir. 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, '4733 SKM' suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, ‘askeri ceza kanununa muhalefet' suçundan aranan 1 şahıs, ‘beyandan sonra mal artışını bildirmemek' suçundan aranan 1 şahıs, yoklama kaçağı/bakaya olarak aranan 10 şahıs yakalanmıştır. Ayrıca, 80 okul servis aracı kontrol edilmiş ve 12 okul servis aracına değişik maddelerden toplam 3 bin 437 TL cezai işlem uygulanmış, 1 kahvehaneye ruhsatsız faaliyet göstermekten dolayı idari işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde okul önlerinde yapılan denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir" denildi.